Medio Oriente quinto giorno di guerra | raid su Teheran e nuovo fronte in Libano

Il conflitto in Medio Oriente prosegue con il quinto giorno di guerra, segnato da un attacco a Teheran e dall'apertura di un nuovo fronte in Libano. Le operazioni militari si intensificano e le autorità iraniane confermano l'intervento delle forze armate in diverse zone. Le tensioni si manifestano anche sul piano diplomatico, mentre le forze coinvolte aumentano le azioni militari e le comunicazioni ufficiali.

Teheran, 4 marzo 2026 – Il conflitto in Iran entra nel quinto giorno e si allarga sul piano operativo e diplomatico. Nelle prime ore della giornata, fonti israeliane e media internazionali riferiscono di nuovi attacchi contro obiettivi legati alle strutture di sicurezza nella capitale iraniana, mentre sullo sfondo resta la corsa del sistema di potere di Teheran a riorganizzare la propria catena di comando dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei, confermata da organi d’informazione iraniani nei giorni scorsi. Nuove operazioni su Teheran e l’abbattimento del Yak-130. Sul piano militare, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato che un caccia F-35I avrebbe abbattuto sopra Teheran un Yak-130 di fabbricazione russa, episodio presentato come un passaggio simbolico nell’escalation dei cieli iraniani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Medio Oriente, quarto giorno di guerra: raid su Teheran e Beirut, Usa pronti a una “grande ondata”Il Medio Oriente entra nel quarto giorno di guerra con un’escalation che coinvolge sempre più attori e fronti.

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Escalation in Medio Oriente: attacchi israeliani in Libano e in Iran; Medio Oriente, in tre giorni di guerra quasi mille vittime civili; GUERRA IN MEDIO ORIENTE. GIORNO 5: E LA CIA ARMÒ I CURDI. IRAN, I RETROSCENA SULLA SCELTA DI MOJTABA KHAMENEI - DIRETTA.

Diritti d'autore Bilal Hussein/Copyright 2026 The AP. All rights reservedLa guerra in Medio Oriente è giunta al quinto giorno. Continuano gli attacchi sia da parte di Stati Uniti e Israele che dell'Iran. Colpita la più grande base Usa in Qatar. Pesanti raid sul Libano. Bot ... it.euronews.com

Medio Oriente in fiamme: Hormuz bloccato e il fronte si allarga al Libano mentre Israele colpisce IranIl Medio Oriente entra nel quinto giorno di una guerra che sta rapidamente cambiando gli equilibri globali. Israele ha lanciato nuovi attacchi contro Iran e ... thesocialpost.it

Crisi in #Medioriente, governo italiano impegnato sulla sicurezza energetica, e c'è l'ipotesi di fornire aiuti ai Paesi del golfo che lo hanno richiesto facebook

Gas e conflitto in Medio Oriente, il governo valuta nuovi interventi x.com