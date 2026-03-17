L' IA alla conquista dei fedeli con Raphael film su fede e redenzione creato artificialmente

Al FilMart di Hong Kong, MBC C&I ha presentato un nuovo progetto cinematografico chiamato Raphael, un film incentrato su fede e redenzione, realizzato interamente con intelligenza artificiale. La società coreana ha mostrato un catalogo vario e innovativo, in cui l’uso dell’IA come strumento narrativo si inserisce in un approccio creativo che spinge oltre i limiti tradizionali del cinema.

MBC C&I mostra al FilMart di Hong Kong un catalogo ambizioso e trasversale, guidato da un progetto che spinge i confini della narrazione cinematografica, con l'intelligenza artificiale usata come linguaggio creativo. MBC C&I presenta al FilMart di Hong Kong "Raphael", uno dei primi lungometraggi completamente generati dall'intelligenza artificiale. Tra serie, film e sperimentazioni ibride, il laboratorio coreano punta a ridefinire produzione e storytelling su scala internazionale. "Raphael": fantascienza, fede e algoritmi A guidare la nuova offensiva internazionale di MBC C&I è "Raphael", lungometraggio di 80 minuti che viene presentato come uno dei primi film interamente generati dall'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'IA alla conquista dei fedeli con Raphael, film su fede e redenzione creato artificialmente Articoli correlati Leggi anche: “Khaby Lame ha venduto la propria società per quasi un miliardo di dollari. È già pronto il suo gemello virtuale creato con l’IA”: scossone nel mondo dei creator Khaby Lame vende la sua società per quasi 1 miliardo e fa nascere un “gemello” virtuale creato con l’IAIl TikToker da 360 milioni di follower ha venduto la società che gestisce il suo impero mediatico per una cifra vicina a un miliardo di dollari,...