Khaby Lame ha venduto la propria società per quasi un miliardo di dollari È già pronto il suo gemello virtuale creato con l’IA | scossone nel mondo dei creator

Khaby Lame, celebre per la sua semplicità e successo globale, ha venduto la sua società per circa un miliardo di dollari. Contestualmente, è stato annunciato il suo gemello virtuale, creato grazie all’intelligenza artificiale. Questa operazione rappresenta un nuovo capitolo nel mondo dei creator, evidenziando come l’innovazione tecnologica stia trasformando il settore e aprendo nuove possibilità per i content producer.

È diventato una star internazionale senza dire nemmeno una parola. Ora, invece, l’operazione che lo vede protagonista sta facendo molto rumore soprattutto nel mondo dei content creator. Khaby Lame, infatti, avrebbe venduto la propria società per 975 milioni di dollari. I grandi numeri sono un elemento ricorrente nella storia di Khaby (classe 2000, originario del Senegal e cittadino italiano dal 2022): oltre 160 milioni di follower su TikTok fanno di lui il personaggio con più seguaci al mondo, e una maxi-transazione legata alla società che gestisce i suoi diritti commerciali da far girare la testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

