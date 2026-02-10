Epstein Files il principe William non risponde alle domande sul rapporto tra lo zio Andrea e il finanziere

Il principe William non si è fermato a rispondere alle domande sulla relazione tra suo zio, il principe Andrew, e Jeffrey Epstein. In visita in Arabia Saudita, il duca di Cambridge ha preferito non commentare le accuse che circolano da tempo sul rapporto tra il fratello di Re Carlo III e il finanziere coinvolto in diversi scandali. I giornalisti gli hanno chiesto più volte spiegazioni, ma lui ha continuato il suo percorso senza rilasciare dichiarazioni.

Il principe del Galles William, in visita in Arabia Saudita, non ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del rapporto tra l'ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo III, e Jeffrey Epstein. William in quel momento si trovava a Riad all'allenamento di una squadra di calcio locale e ha parlato con delle giovani calciatrici.

