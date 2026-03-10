Latitante di Avellino arrestato a Tunisi | accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso

Un uomo di 37 anni, latitante da dicembre 2025, è stato arrestato a Tunisi. È ritenuto affiliato al “Nuovo clan Partenio” e accusato di aver commesso un’estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di polizia in Tunisia.

Il 37enne, ritenuto affiliato al “Nuovo clan Partenio”, era latitante da dicembre 2025 dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A seguito dell’internazionalizzazione del provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere da parte delle competenti Autorità italiane, è stato tratto in arresto dalle Autorità tunisino B.D., trentasettenne di Avellino, latitante poiché sottrattosi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura lo... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Latitante di Avellino arrestato a Tunisi: accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso Articoli correlati Pomigliano d’Arco, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: due arrestiMinacce e violenze per 15mila euro: due persone in carcere per tentata estorsione mafiosa a Pomigliano d’Arco Per delega del Procuratore Distrettuale... Bombe e minacce per prendersi il Foggia: Delli Carri perde in Cassazione, confermata l'estorsione aggravata dal metodo mafiosoLa strategia intimidatoria degli imputati che a colpi di bombe, minacce e incendi avrebbero tentato di costringere l'ex presidente del Calcio Foggia... Una selezione di notizie su Latitante di Avellino arrestato a... Temi più discussi: Avellino, Nuovo Clan Partenio: arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero; Arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero, a capo del nuovo clan Partenio; La staffetta silenziosa: ruolo, accuse e nuovo arresto nell’omicidio Colalongo; Scappato in Spagna per sfuggire al carcere, latitante viene individuato ed arrestato. Camorra, indagini Dia di Salerno su Nuovo clan Partenio: latitante arrestato in TunisiaE’ stato tratto in arresto, a seguito dell’internazionalizzazione del provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere da parte delle competenti autorità italiane, dalle autorità tunisine ... salernonotizie.it Arrestato in Tunisia il latitante Diego Bocciero: accusato di estorsione aggravata dal metodo mafiosoÈ stato arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero, 37enne originario di Avellino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su ... irpiniaoggi.it