Anche la gen z sembra essersi lasciata sedurre dal loro mito: c’è chi prova a replicare il guardaroba minimal di lei, chi analizza la dinamica della relazione in chiave contemporanea e chi individua sorprendenti somiglianze tra Carolyn e due protagoniste di Sex and the City. Molti sarebbero pronti a scommettere che Natasha, la giovane ed elegante moglie di Big, sia stata creata su immagine e somiglianza della coniuge Kennedy. Carolyn lavorava da Calvin Klein, aveva un guardaroba sofisticato e suo marito, ovviamente, si chiamava John. Natasha, dal canto suo, lavorava da Ralph Lauren, ha sempre sfoggiato look molto chic e il suo partner, sebbene noto con il nomignolo di Mr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolyn Bessette Kennedy ha ispirato due protagoniste di Sex and the City?

Leggi anche: Love Story ha rappresentato bene lo storico litigio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette?

5 capi must have per copiare lo stile minimal chic di Carolyn Bessette-KennedyC'è stato un momento, subito dopo il rilascio dei primi episodi di "Love Story" su Disney+, in cui i social media hanno...

Aggiornamenti e notizie su Carolyn Bessette Kennedy.

Temi più discussi: Da dove arriva l’idolatria per JFK Junior e Carolyn Bessette; Come si sono incontrati John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette?; Love Story: John Kennedy & Carolyn Bessette: Ma perché siamo ancora ossessionati da questa coppia (infelice)?; Love Story ha rappresentato bene lo storico litigio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette?.

Carolyn Bessette Kennedy ha ispirato due protagoniste di Sex and the CityCon l'uscita della serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette si riaccendono i riflettori sulla figura di Carolyn. Sui social si moltiplicano le discussioni sulle presunte somiglianze co ... vanityfair.it

Da dove arriva l’idolatria per JFK Junior e Carolyn BessetteNonostante siano morti da 26 anni la fascinazione per la loro relazione e il loro stile non è mai passata: ora se ne riparla per una serie tv ... ilpost.it

Dopo quasi 27 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy Junior, figlio dell’omonimo ex presidente degli Stati Uniti, e di sua moglie Carolyn Bessette, attorno alla coppia continuano a esserci enormi curiosità e fascino: ora se ne riparla per una serie tv - facebook.com facebook

Il nostro programma della settimana tra una puntata di #Sanremo2026 e l'altra La nuova stagione di #Paradise, i nuovi episodi di FX's The Beauty e FX's Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette e molto altro vi aspetta su #DisneyPlus. x.com