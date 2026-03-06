Carolyn Bessette Kennedy ha ispirato due protagoniste di Sex and the City?

Anche la gen z sembra essersi lasciata sedurre dal loro mito: c’è chi prova a replicare il guardaroba minimal di lei, chi analizza la dinamica della relazione in chiave contemporanea e chi individua sorprendenti somiglianze tra Carolyn e due protagoniste di Sex and the City. Molti sarebbero pronti a scommettere che Natasha, la giovane ed elegante moglie di Big, sia stata creata su immagine e somiglianza della coniuge Kennedy. Carolyn lavorava da Calvin Klein, aveva un guardaroba sofisticato e suo marito, ovviamente, si chiamava John. Natasha, dal canto suo, lavorava da Ralph Lauren, ha sempre sfoggiato look molto chic e il suo partner, sebbene noto con il nomignolo di Mr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

carolyn bessette kennedy ha ispirato due protagoniste di sex and the city
