Arrestato Salvatore Ferone | il boss di Casavatore preso in casa sua deve scontare 10 anni
Rintracciato dopo 3 mesi di ricerche il boss Salvatore Ferone, alias "'o Mackay": ritenuto ai vertici del clan, deve scontare 10 anni per droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
