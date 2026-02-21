Frosinone revocati i domiciliari a 52enne | deve scontare oltre 6 anni per droga

Un uomo di 52 anni a Frosinone ha visto revocare i domiciliari perché deve scontare oltre sei anni di carcere per reati legati alla droga. La decisione arriva dopo che i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di sospensione della misura, portandolo in cella. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha ora l’obbligo di scontare la pena in carcere. La sua vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli contro la criminalità.

Provvedimento della Procura Generale di Roma: l'uomo, già ai domiciliari per spaccio, trasferito nel carcere di Frosinone L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di condanna definitiva, deve ora espiare la pena residua di 6 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.