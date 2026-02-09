Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al Super Bowl | il primo avvistamento ufficiale

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl, confermando i rumors che circolavano da settimane. Sono apparsi pubblicamente in modo ufficiale, smentendo le voci di una semplice frequentazione. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei fan e dei paparazzi, che li hanno fotografati mentre si trovavano tra la folla. Finora, nessuno dei due aveva confermato ufficialmente una relazione, ma questa uscita al grande evento sportivo sembra segnare un passo importante.

La star dei reality Kim Kardashian e il campione di Formula 1 Lewis Hamilton confermano i rumor con un’apparizione pubblica. La star dei reality Kim Kardashian e il campione di Formula 1 Lewis Hamilton confermano i rumor con un’apparizione pubblica al Levi’s Stadium Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno appena reso tutto ufficiale davanti a milioni di spettatori. La nuova, invidiatissima coppia è stata avvistata insieme al Super Bowl LX di Santa Clara, ripresa mentre chiacchierava con complicità sugli spalti di una suite esclusiva. La notizia di un possibile legame era emersa solo una settimana fa, quando erano trapelate indiscrezioni su una fuga romantica nei Cotswolds, seguita da tappe strategiche a Londra e Parigi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

