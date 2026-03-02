Goretzka Juve novità importanti sul futuro del centrocampista tedesco | dalla Germania sono sicuri di una cosa

Dalla Germania arrivano conferme sulla possibile trattativa tra la Juventus e il centrocampista tedesco. Secondo fonti vicine al giocatore, i bianconeri sono interessati e stanno valutando l'eventuale acquisto. Nessuna ufficialità, ma le indiscrezioni indicano che il club italiano abbia messo nel mirino il centrocampista. La situazione resta in fase di sviluppo e nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato.

Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Arrivederci al prossimo trofeo» Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. Abbiamo preso 4 pali, non è la prima volta che. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve, novità importanti sul futuro del centrocampista tedesco: dalla Germania sono sicuri di una cosa McKennie Juve, sorpresa nel futuro del centrocampista texano: cambiano i piani della dirigenza? Ci sono novità importanti sul rinnovodi Redazione JuventusNews24McKennie Juve, trattativa complessa: il centrocampista è centrale per Spalletti ma le voci su un ritorno in patria... Vlahovic via dalla Juventus? Novità importanti sul futuro dell’ex Fiorentina: ecco cosa succederà. La notiziaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Una selezione di notizie su Goretzka Juve. Temi più discussi: Juve, stella Yildiz e idea Goretzka: così si riparte con Spalletti. E su Vlahovic...; Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; Calciomercato Juventus, Goretzka e rinnovi: il piano Comolli; Calciomercato, Juventus-Goretzka: ingaggio, contratto e la concorrenza di Inter e Napoli. Goretzka piace a tutte le big di Serie A: anche la Juve in corsaLa Juventus sarebbe tra i club interessati all'acquisto del cartellino di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con ... tuttojuve.com Mercato Juve, anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per Goretzka: il piano di Ottolini per il doppio colpo a zeroMercato Juve, ai bianconeri si iscrivono alla corsa per Goretzka e sfidano il Milan: il piano di Ottolini per il doppio colpo a zero in estate Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus si ... calcionews24.com La Juventus prepara un colpo quadruplo a parametro zero: Goretzka, Senesi, Bernardo Silva e Celik nel mirino per rinforzare la squadra di Spalletti! https://tinyurl.com/8wucxb4h - facebook.com facebook #Goretzka #Juve Le novità x.com