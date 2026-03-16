Vicario Juve è rottura totale tra il portiere e il Tottenham | il suo futuro potrebbe essere in Serie A! Gli aggiornamenti

Il vicario della Juventus è in rottura totale con il Tottenham e la dirigenza della squadra italiana sta valutando il suo acquisto. La società si trova di fronte a una forte concorrenza da parte dell’Inter, che sta seguendo da vicino la situazione. La decisione sulla cessione o meno del portiere potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con l’estate come termine temporale.

Vicario Juve: la dirigenza valuta il portiere in rottura col Tottenham, ma affronta la fortissima concorrenza dell’Inter in vista dell’estate. Il mercato della Juve si accende con indiscrezioni riguardanti la porta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la situazione di Vicario in Inghilterra è giunta a un punto di non ritorno. L’estremo difensore è in rottura definitiva con il Tottenham, nonostante continui a dare il massimo in campo. Il portiere aiuta con professionalità la formazione in una situazione di classifica disperata. L’impegno non manca, ma le strade si separeranno. A fine stagione, il ragazzo saluterà la compagine britannica per cercare una nuova avventura, attirando subito le attenzioni dei principali club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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