La truffa della finta direttrice delle Poste gli svuotano il conto | 27enne cade nella trappola

Misano Adriatico (Rimini), 26 febbraio 2026 – Quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. È la condanna pronunciata dal tribunale di Rimini, al termine dell’udienza svoltasi ieri davanti al giudice monocratico, nei confronti di un 27enne residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di una truffa da 9.400 euro ai danni di un 24enne residente a Misano. I fatti risalgono al dicembre 2022, quando la vittima aveva 21 anni. La trappola ordita dai malviventi Sarebbe finito in una trappola ordita dai malviventi, credendo di avere a che fare direttamente con la direttrice dell’ufficio postale della sua città. Quel giorno il giovane riceve sul proprio telefono cellulare un messaggio apparentemente proveniente da «Poste Info». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

