Premi Oscar 2026 trionfa film ' Una battaglia dopo l' altra' di Anderson miglior attore M B Jordan e attrice J Buckley - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore spagnolo Javier Bardem è stato l’unico a salire sul palco degli Oscar volendo portare all'attenzione pubblica il tema sui conflitti e dichiarando: "No alla guerra e Palestina libera" La notte degli Oscar 2026 incorona "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson, il film prot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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