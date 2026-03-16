L’attore riceve il suo terzo Oscar per il film Una battaglia dopo l’altra, ma non partecipa alla cerimonia di premiazione. Non si presenta all’evento, anche se il premio gli viene consegnato, e non ci sono immagini di lui sul palco o sul red carpet. La motivazione ufficiale non viene comunicata, e il motivo del suo assenteismo resta sconosciuto.

Ma Sean Penn non ha partecipato agli Oscar 2026 per un imprevisto dell’ultima ora, ma perché non aveva mai confermato la sua presenza e aveva già saltato quasi tutti gli altri premi della stagione, coerentemente con il suo atteggiamento spesso critico verso l’Academy e le cerimonie hollywoodiane. L'attore che nel film di Paul Thomas Anderson interpreta il contorto e maniacale colonnello Lockjaw, un ruolo magnifico, il suo migliore da tempo, negli ultimi anni si è concentrato soprattutto sull'attivismo politico. Già in passato, infatti, l’attore aveva dichiarato provocatoriamente di voler fondere le sue statuette precedenti - vinte per Mystic River e Milk - per trasformarle in proiettili da inviare all’Ucraina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sean Penn vince l’Oscar per Una battaglia dopo l’altra, ma non si presenta alla cerimonia: «Non ha potuto essere qui, o forse non ha voluto»

Articoli correlati

Leggi anche: Sean Penn potrebbe non partecipare alla notte degli Oscar 2026: ecco perché sarebbe una storia che si ripete

Sean Penn non ne vuole sapere, di un altro OscarSean Penn non ha un buon rapporto con le premiazioni anche se le premiazioni sembrano avere un ottimo rapporto con lui.

Approfondimenti e contenuti su Sean Penn

Temi più discussi: Sean Penn vince l’Oscar per Una battaglia dopo l’altra, ma non si presenta alla cerimonia: Non ha potuto essere qui, o forse non ha voluto; Oscar 2026. Sean Penn vince come miglior attore non protagonista; Oscar 2026: Sean Penn vince come miglior attore non protagonista, è il suo terzo trionfo in carriera; Sean Penn vince il terzo Oscar ma non si presenta: è volato in Ucraina.

Sean Penn vince il terzo Oscar ma non si presenta: è volato in UcrainaSean Penn vince l'Oscar 2026 come non protagonista ma non si presenta alla cerimonia: l'attore è volato in Ucraina per il suo impegno umanitario. cinemaserietv.it

Oscar 2026, chi è Sean Penn: la vita privata, la carriera e l'attivismo in UcrainaL’attore americano Sean Penn torna sotto i riflettori internazionali agli Oscar 2026 con il film Una Battaglia dopo l’Altra, portando con sé una ... ilmattino.it

L' Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Non Originale va a "Una battaglia dopo l’altra", scritto e diretto da Paul Thomas Anderson Il film, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Teyana Taylor, è un adattamento dal romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon e co facebook

Sean Penn ha vinto l'Oscar al Miglior attore non protagonista per 'Una battaglia dopo l'altra'. Ma l'attore non si è presentato alla cerimonia della 98esima edizione. Ad annunciare la sua vittoria è stato Kieran Culkin, che ha dichiarato: "Penn non è qui con noi x.com