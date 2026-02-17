Enzo Polidoro ad Arenzano | Faccia da Cubo spettacolo interattivo tra comicità e ricerca del senso della vita

Enzo Polidoro ha portato lo spettacolo “Faccia da Cubo” ad Arenzano, portando il pubblico in un mondo di comicità e riflessione. La rappresentazione si svolge al Sipario Strappato, dove attori e spettatori partecipano attivamente a un percorso tra risate e domande profonde sulla vita. Durante l’evento, Polidoro invita gli spettatori a condividere le proprie esperienze, creando un’atmosfera coinvolgente e spontane.

Enzo Polidoro porta "Faccia da Cubo" al Sipario Strappato di Arenzano: un viaggio interattivo tra risate e ricerca del senso della vita. Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano si prepara ad accogliere, sabato 21 febbraio 2026, lo spettacolo "Faccia da Cubo" di Enzo Polidoro. L'evento, annunciato il 16 febbraio, promette un'esperienza teatrale unica, un mix di comicità, interazione con il pubblico e una riflessione originale sul significato dell'esistenza. L'ingresso costa 15 euro, con tariffe ridotte e abbonamenti disponibili. Un Artista Poliedrico e un Teatro in Movimento. Arenzano, località costiera ligure, si appresta a vivere una serata all'insegna del teatro leggero e della sperimentazione.

Sabato 21 febbraio, Enzo Polidoro porta in scena “Faccia da Cubo” al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, portando sul palco un spettacolo che combina comicità e magia.

