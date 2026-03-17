L’esplosione in carrozzeria Un socio perse la vita il titolare patteggia 22 mesi

Un'esplosione in una carrozzeria ha causato la morte di un socio e ha gravemente ferito un altro. Il titolare della attività ha patteggiato una pena di 22 mesi di reclusione. I due soci, amici fin dall'inizio, avevano condiviso l’esperienza lavorativa fino al tragico incidente. La vicenda si è svolta in un contesto di lavoro artigianale, senza ulteriori dettagli sulle cause dell'esplosione.

Erano cresciuti insieme in quella carrozzeria: da soci erano diventati praticamente fratelli. Poi, all’improvviso, l’esplosione terribile che si era portata via uno dei tre amici mentre un altro era rimasto gravemente ustionato. Ieri, per il terribile incidente avvenuto il 23 agosto del 2023 all’interno del capannone della nota Carrozzeria San Lazzaro, di Strada Curtatona, il legale rappresentante e titolare dell’attività - accusato di omicidio colposo, lesioni e incendio ha patteggiato una pena – sospesa – a un anno e dieci mesi di carcere. I familiari della vittima, così come il collega rimasto gravemente ustionato nello scoppio sono stati nel frattempo risarciti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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