Quando i medici hanno detto ai genitori di Braden West che non avrebbe superato i 18 mesi, nessuno avrebbe scommesso su di lui. Oggi, a 22 anni, il giovane fa il pompiere e affronta la vita con forza e determinazione, sfidando ogni previsione negativa.

Quando Braden West è nato, i medici hanno detto ai suoi genitori che non sarebbe sopravvissuto. Il piccolo aveva tutte le probabilità contro di sé, ma la sua condizione potenzialmente letale avrebbe portato a un miracolo dopo l’altro. Oggi Braden ha 22 anni e celebra la sua vita diventando un pompiere. Braden West è nato con una rara malattia craniofacciale, la sindrome di Pfeiffer di tipo 2, che causa malformazioni del cranio e un sottosviluppo cerebrale. Sua madre Cheri capì che qualcosa non andava e le fu diagnosticata la malattia del figlio due settimane prima della nascita. “Voglio dire, lui scalcia nella mia pancia e io prego Dio di portarlo a casa”, ha detto Cheri a News Nation Now nel 2020, aggiungendo: “Sembrava che non avrebbe avuto la parte posteriore della testa. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Gli davano 18 mesi di vita: Oggi ha 22 anni e fa il pompiere

Approfondimenti su Braden West

A Crema, dopo diciotto anni, si conclude un procedimento iniziato nel 2008, quando un uomo fu denunciato per aver presentato una carta d’identità falsa durante un controllo.

Nonostante le previsioni negative e le sfide affrontate, Fossombrone ha dimostrato resilienza e solidità nel tempo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Braden West

Gli davano 18 mesi di vita. Oggi ha 22 anni: guardalo ora (1 / 2)Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero particolare ecco i dettagli nel nostro articolo qualcosa di davvero importante. donna.fidelityhouse.eu

Gli avevano dato meno di 18 mesi di vita, ma lui ha sfidato ogni probabilità ed ha raggiunto 22 anniLa straordinaria storia di Braden West, un giovane pompiere che ha superato incredibili sfide e dimostra che tutto è possibile ... bigodino.it

Lo davano per finito, invece oggi il super campione vegano se l'è giocata alla pari con Sinner e ha pure vinto! 38 anni e mezzo! Onore a te Nole facebook