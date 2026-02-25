Un boato poi l' esplosione Inferno di fuoco in una carrozzeria 11 auto distrutte

Incendio a Roma, dove le fiamme hanno interessato una carrozzeria. Undici i veicoli coinvolti dal rogo, una persona ha riportato lievi ustioni ed è stata trasportata in ospedale. I fatti sono accaduti intorno alle 19:30 di martedì 24 febbraio nella zona di Morena dove diversi residenti sono stati allarmati da un forte boato. Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell'attività di via Ardesio e il figlio hanno sentito un boato. Una “grossa esplosione” è stata udita anche dai residenti della zona. Dalle prime verifiche, per cause in corso di accertamento, le fiamme sono partite da alcune bombole del gas e hanno raggiunto otto veicoli che si trovavano nell'officina. Le lingue di fuoco si sono propagate poi alla parte esterna, coinvolgendo altre tre auto. L'incendio è stato poi estinto dai pompieri intervenuti. Il proprietario dell'attività è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

