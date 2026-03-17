oggi il premio marco biagi nel ricordo del giuslavorista

Oggi a Bologna si tiene la cerimonia di consegna del Premio Marco Biagi, dedicato al ricordo del giuslavorista. L’evento richiama figure del mondo accademico e istituzionale, che si riuniscono per celebrare l’eredità di Biagi attraverso un riconoscimento dedicato ai meriti nel campo del diritto del lavoro. La giornata si svolge in modo ufficiale, con interventi e momenti di confronto.

Bologna, 17 marzo 2026 – Si rinnova oggi l’appuntamento con la solidarietà e l’impegno sociale nel nome di Marco Biagi. A partire dalle ore 15.30, l’Aula Marco Biagi situata all’interno della sede di Qn - il Resto del Carlino ospiterà l’edizione 2026 del Premio Marco Biagi – il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale. L’iniziativa, promossa dalla direzione del quotidiano con il benestare della Famiglia Biagi, mira a onorare la memoria del giuslavorista alla vigilia dell’anniversario della sua scomparsa. Il focus di quest’anno è rivolto alle associazioni e agli enti del terzo Settore di Bologna e Modena che si sono distinti per progetti di formazione volti a favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle donne e dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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