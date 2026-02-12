Trimestre da record per Lenovo AI sempre più importante

Lenovo chiude il 2025 con un trimestre da record. Tra ottobre e dicembre, il gruppo ha registrato ricavi per 22,2 miliardi di dollari, con un aumento dell’18% rispetto all’anno precedente. La crescita si è concentrata anche sui ricavi legati all’intelligenza artificiale, che continuano a espandersi. Il risultato dimostra come la società stia accelerando sulla strada della redditività e dell’innovazione tecnologica.

Quello fra ottobre e dicembre 2025 è stato un nuovo trimestre da record per il gruppo Lenovo che ha visto ricavi al top (22,2 miliardi di dollari, +18% annuo), redditività in accelerazione e continua espansione dei ricavi legati all'AI. Balzo anche per gli utile netto rettificato che è aumentato del 36% su base annua.

