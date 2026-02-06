QNAP integra storage locale e cloud con myQNAPcloud One

QNAP lancia myQNAPcloud One, una nuova soluzione che unisce lo storage locale e il cloud in un’unica piattaforma. L’azienda presenta un sistema pensato per aziende che vogliono semplificare la gestione dei dati, con un’offerta che permette di controllare tutto da un’unica interfaccia. La novità punta a facilitare l’accesso e la gestione dei dati, senza complicazioni, combinando le funzioni di storage tradizionale e cloud in un solo prodotto.

**QNAP lancia myQNAPcloud One, la soluzione unificata per storage locale e cloud** Nel cuore dell’evoluzione del cloud computing, QNAP Systems ha presentato ufficialmente **myQNAPcloud One**, un nuovo modello di archiviazione unificato che combina lo storage locale con il cloud, in un’unica soluzione pensata per le aziende che cercano flessibilità, semplicità e controllo sulla capacità di archiviazione. L’annuncio, avvenuto il **6 febbraio 2026**, pone QNAP al centro della nuova generazione di soluzioni cloud ibrido, con un approccio a pagamento flessibile, ideale per le imprese di medie dimensioni che desiderano evitare complicazioni tecniche o costi nascosti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su QNAP Systems QNAP myQNAPcloud One offre backup in cloud a partire da 6,99 euro/ mese per 1 TB di spazio QNAP ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio di backup in cloud, chiamato myQNAPcloud One. Energia fotovoltaica: versatilità e innovazione con lo storage L’energia fotovoltaica si distingue per la sua versatilità e capacità di innovazione, soprattutto grazie all’integrazione dello storage. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su QNAP Systems QNAP presenta myQNAPcloud One per lo storage unificatoQNAP lancia ufficialmente myQNAPcloud One, un servizio in abbonamento che integra backup per NAS e storage a oggetti compatibile S3, offrendo gestione flessibile della capacità e 13 data center global ... tomshw.it QNAP lancia myQNAPcloud Storage: archiviazione cloud sicura e scalabile con 16 GB gratuitiQNAP ha annunciato oggi il rilascio ufficiale di myQNAPcloud Storage a seguito del successo della versione beta. Progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione e protezione dei dati a prova di ... 01net.it Álex Márquez chiude i test di Sepang davanti con il miglior tempo: Ducati resta il riferimento con Bagnaia autore di una simulazione impressionante. Aprilia in scia, occhi anche al mercato #motogp #sepang Alcune delle nostre interviste: Domenicali: "Que facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.