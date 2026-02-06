lavoro confcooperative toscana e regione a confronto

La Toscana si prepara a chiedere alla Regione di intervenire con politiche industriali più lungimiranti. Confcooperative Toscana, rappresentata dal vicepresidente Lorenzo Giuntini, insiste sul fatto che bisogna agire subito per evitare crisi future. La regione dovrà ascoltare questa richiesta e mettere in campo strategie più efficaci per sostenere le imprese cooperative.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Servono politiche industriali capaci di anticipare la crisi. È la richiesta che Confcooperative Toscana – attraverso il suo vicepresidente Lorenzo Giuntini – ha fatto alla Regione Toscana. Giuntini ha incontrato nel dettaglio Valerio Fabiani, consigliere speciale del presidente Eugenio Giani per le crisi industriali. “La Toscana – ha appunto spiegato Giuntini – ha bisogno di politiche industriali capaci di anticipare le crisi e di accompagnare processi di reindustrializzazione che mettano al centro lavoro, territori e filiere produttive. “Il confronto in Regione è stato l’occasione per avviare una convergenza concreta sui temi della deindustrializzazione, del rilancio del comparto produttivo e delle possibili sinergie tra mondo cooperativo e istituzioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

