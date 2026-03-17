L’eclettismo autoctono di Leonello Cipolloni

Oggi parleremo di Leonello Cipolloni, nato ad Ancona il 18 settembre 1914. È stato un architetto e artista noto per il suo stile eclettico che ha lasciato tracce nel panorama locale. Di lui è stato pubblicato un ampio rendiconto critico in occasione di una mostra dedicata agli architetti della città, tenutasi alla Mole di Ancona.

Per la rubrica "Marche Svelate" parleremo oggi di Leonello Cipolloni, nato ad Ancona il 18 settembre nel 1914, di cui pubblicai un ampio rendiconto critico per l’Univpm in occasione di una remota esposizione sugli architetti attivi nella Dorica tenutasi alla Mole. La vocazione architettonica, e artigiana in generale di Leonello, matura nella bottega del padre, valente decoratore, stuccatore nel restauri di palazzo Leopardi, perduto durante i bombardamenti. Leonello si lamenta della sua città – da cui non si distaccherà però mai per lunghi periodi – riferendosi più alla parziale incomprensione dei suoi modi stilistici, che all’angusto panorama culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eclettismo autoctono di Leonello Cipolloni Articoli correlati Il mito di Ezechiele Leandro raccontato nella “fiaba fotografica” di Leonello BertolucciIl volume, intitolato “Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro”, viene presentato nell’ambito della rassegna “Visioni dal Paese Grande” di... Bombe carta e cipolloni: la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegaliLa Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d'artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all'interno di un...