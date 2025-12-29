Bombe carta e cipolloni | la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegali

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato circa 50 chili di botti illegali, tra bombe carta e cipolloni, trovati in un magazzino della città. L'intervento fa parte di controlli mirati alla prevenzione del traffico illecito di fuochi d'artificio, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative in materia.

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d'artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all'interno di un magazzino di smistamento merci in città, nel corso di controlli mirati alla repressione dei traffici illeciti.Nel corso dell'attività ispettiva, i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

