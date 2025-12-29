Bombe carta e cipolloni | la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegali

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato circa 50 chili di botti illegali, tra bombe carta e cipolloni, trovati in un magazzino della città. L'intervento fa parte di controlli mirati alla prevenzione del traffico illecito di fuochi d'artificio, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative in materia.

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d'artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all'interno di un magazzino di smistamento merci in città, nel corso di controlli mirati alla repressione dei traffici illeciti.Nel corso dell'attività ispettiva, i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Bombe carta e cipolloni: la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegali Leggi anche: Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati Leggi anche: Sequestrati a Pisa quasi 49 chili di fuochi d’artificio illegali e pericolosi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Anche bombe carta nel maxisequestro di botti di Capodanno - PISA: Il materiale esplodente, per un peso complessivo di quasi 49 chili, è stato trovato dalla guardia di finanza all’interno di un magazzino ... toscanamedianews.it

Un arsenale per Capodanno: bombe carta e “cipolle”, sequestrati 48 chili di fuochi d'artificio - Pisa, 29 dicembre 2025 – La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all’interno di un magazzino di smistamento merci ... msn.com

