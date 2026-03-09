Il mito di Ezechiele Leandro raccontato nella fiaba fotografica di Leonello Bertolucci
Il mito di Ezechiele Leandro viene riproposto attraverso la “fiaba fotografica” di Leonello Bertolucci, intitolata “Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro”. L’evento si tiene martedì 10 marzo alle 19 nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, dove si svolge un incontro letterario dedicato alla presentazione di questa narrazione visiva.
Il volume, intitolato “Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro”, viene presentato nell’ambito della rassegna “Visioni dal Paese Grande” di Astràgali Teatro a San Cesario di Lecce SAN CESARIO DI LECCE - Il mito di Ezechiele Leandro rivive nella “fiaba fotografica” di Leonello Bertolucci intitolata “Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro”, al centro dell’incontro letterario che si tiene martedì 10 marzo, alle 19, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce. L’appuntamento rientra nella rassegna “Visioni dal Paese Grande”, ideata e promossa da Astràgali Teatro. Leonello Bertolucci, fotografo professionista, dopo la pubblicazione di tre libri fotografici dedicati al Salento, usa il proprio estro creativo in questo nuovo lavoro per raccontare uno degli artisti salentini più apprezzati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
