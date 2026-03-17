armi e rapina nuovo arresto per il trapper baby gang

All’alba di oggi, i carabinieri hanno arrestato nuovamente Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang, con l’accusa di possesso di armi e coinvolgimento in una rapina. L’operazione si è svolta in un quartiere della città, dove i militari hanno rinvenuto un’arma e proceduto all’arresto. L’indagine riguarda un episodio di rapina avvenuto nelle ultime settimane.

Nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, il trapper conosciuto con il nome d’arte Baby Gang. All’alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del 24enne e di altre persone ritenute dagli investigatori vicine a lui. Le accuse riguardano porto abusivo di armi e rapina. Nell’operazione sono state disposte anche numerose perquisizioni. Il rapper è stato portato nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nuovo arresto per Baby Gang, tra le accuse anche maltrattamenti. Le misure cautelari eseguite questa mattina riguardano, oltre alle ipotesi di porto abusivo di armi e rapina, anche accuse di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Scarcerato il trapper Baby Gang, ai domiciliari per curarsi

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