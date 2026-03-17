L’eccellenza artigiana di Bergamo espone presso l’Ambasciata d’Italia a Londra

L’eccellenza artigiana di Bergamo sarà protagonista a Londra, dove il 18 marzo alle 17:00 si terrà un’esposizione presso un edificio ufficiale. L’evento mette in mostra creazioni e produzioni di artigiani della zona, con l’obiettivo di valorizzare le competenze locali. La mostra si svolge presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Londra, attirando appassionati e operatori del settore.

L’artigianato bergamasco protagonista a Londra. Il prossimo 18 marzo alle ore 17.00, presso Casa Italia a Londra, sarà inaugurata la Benfatto Exhibition, un’esposizione dedicata all’eccellenza manifatturiera italiana che vedrà tra i protagonisti tre imprese del territorio bergamasco: Pinetti Srl, Beltrami Linen Srl e Cereria Pernici Srl. Casa Italia a Londra è la nuova sede unificata che ospita l’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito, l’Agenzia ICE e l’Istituto Italiano di Cultura, situata in Buckingham Gate. Il complesso nasce all’interno di un edificio vittoriano di circa 2.000 metri quadrati, oggetto di un intervento che non si è limitato al restauro dell’involucro storico, ma ha dato vita a un sistema integrato capace di coniugare efficienza operativa, sostenibilità e rappresentazione dell’identità culturale italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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