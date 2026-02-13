NBA Freestyle | LeBron James firma l’ennesimo record a 41 anni Eason è attualmente uno dei migliori tiratori della lega

LeBron James ha raggiunto un nuovo traguardo a 41 anni durante una partita NBA, portando a casa il suo ultimo record personale. La sua prestazione sorprende ancora, dimostrando che la sua longevità in campo non ha precedenti. Nel frattempo, Eason si distingue come uno dei migliori tiratori attuali nella lega, attirando l’attenzione di appassionati e analisti. Kareem Abdul Jabbar, invece, si è ritirato a 42 anni, chiudendo la sua carriera con una media di 10 punti a partita.

Altro record per LeBron James. Kareem Abdul Jabbar si è ritirato all’età di 42 anni, chiudendo la sua ultima stagione con 10 punti di media. Per uno come Jabbar era quasi come non mettere alcun punto a referto. Sembrava un eroe, a quell’età, solo per il fatto di essere sceso in campo per ben 74 gare. A 41 anni, invece, nessuno era mai riuscito a realizzare una tripla doppia in una partita NBA. Ci è riuscito stanotte LeBron James nella vittoria sui Dallas Mavericks. E chi sennò? Altro record. Altra pagina di storia. Per la stella dei Lakers, ben 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Ha abbracciato ancora una volta questo sport in modo totale, come ha sempre fatto nel corso della sua lunga carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

