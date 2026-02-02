LeBron James testa sopra al ferro a 41 anni | che schiacciata al Madison

LeBron James, a 41 anni, si mette ancora in mostra in campo. Nella sconfitta dei Lakers contro i Knicks al Madison Square Garden, ha sfoderato una schiacciata potente e spettacolare, chiudendo un alley-oop con forza. È uno dei momenti più belli della notte Nba, e chissà se quella sarà la sua ultima partita al Madison.

La Top-5 delle giocate della notte Nba: al terzo posto c'è LeBron James, che nella sconfitta dei Los Angeles Lakers sul campo dei New York Knicks ( sarà la sua ultima partita al Madison Square Garden? ) ruba la scena chiudendo con violenza un alley-oop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeBron James, testa sopra al ferro a 41 anni: che schiacciata al Madison Approfondimenti su LeBron James Quelli che non si arrendono mai. LeBron sempre decisivo a 41 anni. CR7 pensa già al sesto mondiale Quelli che non si arrendono mai sono esempi di determinazione e passione. Clamoroso all'All Star Game: dopo 21 anni LeBron James non sarà titolare LeBron James non sarà titolare all'All Star Game per la prima volta in 21 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su LeBron James Argomenti discussi: Sto combattendo contro Padre Tempo: LeBron James riflette e piange nel possibile addio di Cleveland. NBA, LeBron James come a 19 anni: schiacciata mostruosa sopra Paul George. VIDEOAnche a 39 anni di età, LeBron James continua a sembrare il giocatore più atletico in campo ogni volta che gioca. Anche stanotte ha suonato la carica per la vittoria dei Lakers nel derby contro i ... sport.sky.it NBA, LeBron James schiaccia in testa a ValanciunasPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Giannis Antetokounmpo e LeBron James al centro dei rumor NBA. L'interesse dei Lakers tra limiti reali, incastri complicati e scenari (quasi) impossibili. Cosa raccontano davvero queste voci — e cosa no. Leggi l'analisi completa su #LakeShow x.com Le parole di LeBron James e Luka Doncic sulla grandiosa prestazione di quest'ultimo. #cronachedibasket #nba #lukadoncic #lebronjames #losangeleslakers facebook

