LeBron James testa sopra al ferro a 41 anni | che schiacciata al Madison

Da gazzetta.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LeBron James, a 41 anni, si mette ancora in mostra in campo. Nella sconfitta dei Lakers contro i Knicks al Madison Square Garden, ha sfoderato una schiacciata potente e spettacolare, chiudendo un alley-oop con forza. È uno dei momenti più belli della notte Nba, e chissà se quella sarà la sua ultima partita al Madison.

La Top-5 delle giocate della notte Nba: al terzo posto c'è LeBron James, che nella sconfitta dei Los Angeles Lakers sul campo dei New York Knicks ( sarà la sua ultima partita al Madison Square Garden? ) ruba la scena chiudendo con violenza un alley-oop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su LeBron James

Sto combattendo contro Padre Tempo: LeBron James riflette e piange nel possibile addio di Cleveland.

