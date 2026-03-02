Luka Doncic chiama il fan dell’NBA Novak Djokovic la CAPRA dopo lo scatto di LeBron James

Luka Doncic ha chiamato un fan dell’NBA, Novak Djokovic, “la capra” dopo uno scatto di LeBron James. La frase è stata rivolta sui social media in risposta a un commento del tennista. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media sportivi. La scena si è svolta online, senza coinvolgimenti diretti tra i protagonisti.

2026-03-02 13:23:00 "Novak, per me, è la CAPRA", ha detto Doncic. "Per lui essere qui a guardarmi è incredibile. Sono davvero entusiasta che sia qui." I Lakers, che sabato hanno concluso una serie di tre sconfitte vincendo 129-101 contro i Golden State Warriors, sono ora 5-5 e sesti nella Western Conference, mentre i Kings sono 2-8 e sono ultimi in classifica. Doncic ha scherzato dicendo che era caduto intenzionalmente prima di tirare una tripla sbilanciata durante il terzo quarto. "C'è una certa audacia nel gioco di Luka", ha detto l'allenatore JJ Redick di quel momento.

