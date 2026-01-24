Gli trovano addosso la cocaina dopo il colloquio con la fidanzata il detenuto | Me l'ha portata lei
Durante un colloquio con la fidanzata, un detenuto è stato trovato in possesso di cocaina. Il gip ha ridotto la richiesta della Procura nei confronti di una 53enne romana, accusata di aver fornito la sostanza al compagno detenuto a Regina Coeli. La vicenda evidenzia le indagini in corso e le misure adottate per contrastare il traffico di droga nelle carceri.
Il gip ha dimezzato la richiesta della Procura nei confronti di una 53enne romana, indagata di aver passato la cocaina al compagno detenuto a Regina Coeli.🔗 Leggi su Fanpage.it
