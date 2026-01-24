Gli trovano addosso la cocaina dopo il colloquio con la fidanzata il detenuto | Me l'ha portata lei

Durante un colloquio con la fidanzata, un detenuto è stato trovato in possesso di cocaina. Il gip ha ridotto la richiesta della Procura nei confronti di una 53enne romana, accusata di aver fornito la sostanza al compagno detenuto a Regina Coeli. La vicenda evidenzia le indagini in corso e le misure adottate per contrastare il traffico di droga nelle carceri.

