Il sindaco di Caivano sulla serie La Preside | Racconta una città che non c'è non fa bene alla comunità

Il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, ha commentato la serie Rai

Il commento del sindaco di Caivano Antonio Angelino sulla serie tv Rai La Preside con Luisa Ranieri: "Parliamo della città di oggi, non di quella del passato".

“La Preside”, la nuova serie Rai è girata a San Giovanni e non a Caivano: ironia dei napoletani sui social - Dovrebbe essere girato a Caivano, all'interno dell'istituto "Morano" nel Parco Verde, ma così non è. internapoli.it

