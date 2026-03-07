Abbiati | Milan ora riapri il campionato Maignan colonna per il futuro Leao? Sto con lui

L'ex portiere del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, affermando che ora il campionato può riprendere con nuove speranze. Ha elogiato Maignan come elemento fondamentale per il futuro e ha espresso solidarietà a Leao. Inoltre, ha notato che l’allenatore sta ottenendo risultati migliori del previsto, anche se si aspettava una lotta per il quarto posto.

Si definisce “curioso di Milan, ma con distacco”, perché allo stadio “vado poco”. Poi, però, risponde alle domande in prima persona plurale, come se fosse ancora a Milanello: siamo, giochiamo, speriamo. Perché “distacco” non è esattamente la prima parola che resta impressa da una chiacchierata con Christian Abbiati nella settimana che porta al derby. E comunque stavolta al Meazza ci andrà: “Con mia figlia, sì. Sarà la terza partita che vedo dal vivo quest’anno. San Siro resta sempre uno spettacolo”. Il countdown però è ufficialmente iniziato: i derby al Meazza non esisteranno più. Quanto sarà nostalgico, lei che su quel prato ne ha giocati quasi venti? “In una scala di nostalgia e tristezza da 1 a 100: 101. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

