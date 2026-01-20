Milan Cardinale e RedBird prendono forza Maignan firma vicina Sul mercato …

Il Milan si prepara a rafforzarsi, con Milan, Cardinale e RedBird che consolidano le proprie strategie. In attesa di ufficializzare il rinnovo di Maignan, le trattative sul mercato proseguono. Ecco le principali novità della mattinata di martedì 20 gennaio 2026, aggiornate sulle ultime evoluzioni che riguardano il club rossonero.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse novità importanti sui rossoneri. Non potrebbe essere altrimenti: mentre, sul campo, la squadra di Massimiliano Allegri vola, tra cambi societari e mercato che entra nel vivo, si pensa al Milan in ogni istante della giornata! Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, deve restituire 489 milioni di euro più interessi al fondo Elliott per il 'vendor loan' (prestito del venditore al compratore) istituito nel 2022, nel momento in cui acquistò il club di Via Aldo Rossi, successivamente rinegoziato e con scadenza posticipata al luglio 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moretto: “RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan”Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell’accordo per il pagamento del debito.

Argomenti discussi: Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena; Milan, Red Bird accelera per un nuovo finanziamento con Manulife Comvest. Elliott verso l'uscita, che cosa cambia; Il futuro del Milan e le indiscrezioni, RedBird-Eliott: sondaggi Gerry Cardinale; Nel futuro, all'estero, senza tifosi. Il Milan di RedBird e Cardinale.

