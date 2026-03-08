Milan Inter Oaktree sulla scia di RedBird | tutti i punti in comune tra le due società americane E lo stadio…

Oaktree e RedBird sono due fondi americani coinvolti nei progetti delle squadre di calcio Milan e Inter. Entrambe le società stanno collaborando con questi investitori sui piani finanziari e sullo sviluppo dello stadio. Le attività dei fondi si muovono in modo parallelo, evidenziando un interesse condiviso nei rispettivi investimenti nel settore. La situazione attuale riguarda principalmente i conti e i piani di costruzione dello stadio.

Inter News 24 Milan Inter, Oaktree e RedBird sempre più vicine su conti e progetto stadio: i due fondi americani viaggiano ormai di pari passo. Il Derby della Madonnina di domenica sera non è solo una sfida per il primato cittadino, ma il palcoscenico di una rivoluzione finanziaria che vede l’Inter protagonista di una rinascita economica senza precedenti. Sotto la guida del fondo Oaktree, il club nerazzurro ha raggiunto una stabilità che oggi lo rende incredibilmente simile ai rivali rossoneri per obiettivi di bilancio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Milan Inter, la scalata finanziaria: dai debiti al record di +35 milioni. Partendo da un passivo di -246 milioni nell’era post-Covid, l’Inter ha progressivamente ridotto le perdite fino a raggiungere lo storico attivo di +35 milioni registrato un anno fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Inter, Oaktree sulla scia di RedBird: tutti i punti in comune tra le due società americane. E lo stadio… Scaroni: “San Siro? Stadio iconico grazie a Milan ed Inter. Ecco perchè costruiamo lo stadio insieme”Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al... Scudetto tra Inter e Milan, Vernazza: “Allegri non ha alternative, deve fare 6 punti nelle prossime due”'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un lungo articolo firmato Sebastiano Vernazza sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan. Altri aggiornamenti su Milan Inter. Temi più discussi: Inter, come sono messi i conti dopo l'uscita dalla Champions; Derby di mercato per Goretzka. Inter in vantaggio sul Milan: la mossa di Ausilio. E Oaktree..; Milan-Inter, il derby dei bilanci: tra Visione USA e Player Trading; Milan-Inter, derby in campo e sul mercato: tutti vogliono Goretzka. Intanto il Napoli... Milan-Inter, le probabili formazioni del derbyMilan-Inter, in programma alle 20.45 (pre e post partita su Sky col Club di Fabio Caressa). Chivu spera di recuperare il febbricitante Thuram almeno per la panchina, Bonny verso una maglia da titolare ... sport.sky.it Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioÈ il giorno del derby di Milano, in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu ... corrieredellosport.it Derby Milan-Inter, #Modric: 60 biglietti per amici, familiari e #Mandzukic #DerbyMilano #milan #SempreMilan #MilanInter #SerieA x.com I punti di distanza sono tanti. Milan - Inter può cambiare il campionato SI o NO Chi vincerà Milan Inter #fblifestyle - facebook.com facebook