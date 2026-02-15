Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | Ci siamo scelte come sorelle di vita in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare

Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne. La scelta nasce dalla volontà di essere un modello positivo, in un mondo che spesso crea divisioni tra le donne. Durante le prove sul palco dell'Ariston, le ragazze hanno raccontato di aver scelto di essere sorelle di vita, per combattere il messaggio che le bambine devono competere tra loro. La band si spera possa incoraggiare le giovani a suonare strumenti musicali, anche quelli considerati “da maschi”. È la prima formazione tutta al femminile

«Siamo convinte che questo non sia un traguardo, ma un trampolino», è il motto. Facile a dirsi per chiunque, non per loro che, per quanto sommersa, hanno alle spalle una storia lunga e contorta, da raccontare. Figlie dell’ondata di gruppi alternativi degli anni Novanta – su tutti i Prozac+ di Acido acida (1998) – muovono i primi passi nei locali dal 2001, in parte già fuori tempo massimo rispetto alla scena a cui s’ispiravano, in anticipo però se si considera che anche all’epoca, in Italia, dei complessi di sole donne erano una rarità. «I riferimenti erano le Riot Grrl, alla loro attitudine ribelle», ricordano oggi le due chitarriste Daniela "Dani" Piccirillo e Morgana Blue, le sole superstiti della formazione originale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

