Il nuovo regolamento UNESCO per il centro di Firenze stabilisce che non sarà possibile aprire nuovi negozi e ristoranti nella zona. Le restrizioni sono state confermate e si estendono anche ai corsi di formazione e alle attività commerciali, con l’obiettivo di preservare l’aspetto storico e culturale dell’area. Le decisioni sono state adottate per limitare l’espansione di attività commerciali e tutelare il patrimonio urbano.

La giunta comunale di Firenze ha approvato una delibera per prorogare per altri cinque anni, e dunque fino al 2031, il regolamento UNESCO per la tutela del patrimonio culturale del centro storico, in scadenza a maggio, e la regolamentazione delle attività economiche. La delibera conferma una serie di divieti per le nuove attività commerciali con l’obiettivo di limitare le conseguenze negative del turismo di massa, salvaguardare le esigenze dei residenti che hanno bisogno di negozi di prossimità e valorizzare i negozi storici del centro. La proposta della giunta dovrà ora essere discussa e votata dal consiglio comunale. La delibera conferma una serie di divieti già introdotti negli scorsi anni e ne introduce di nuovi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le novità nel regolamento UNESCO per il centro di Firenze

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