Aperte le iscrizioni del FantaSanremo 2026 | le novità nel regolamento e le quotazioni dei big

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026. In questa edizione, sono state introdotte nuove regole e modifiche nel regolamento, insieme a bonus e malus per rendere il gioco più avvincente. Sono state aggiornate anche le quotazioni dei principali artisti in gara. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per partecipare e le novità da conoscere prima di iniziare.

