Affitti brevi a Firenze allarme sulla bozza della legge di Bilancio | Norme inapplicabili nel centro Unesco

Firenze, 25 dicembre 2025 – MyGuestFriend, associazione che rappresenta oltre 700 host dell’area fiorentina, esprime forte preoccupazione per le misure sugli affitti brevi inserite nella bozza della Legge di bilancio 2026, che prevedono cedolare secca al 21% sul primo immobile, 26% sul secondo e obbligo di partita Iva dal terzo appartamento in poi. Una norma che, se approvata così com’è, sostengono, rischia di essere tecnicamente inapplicabile per molti proprietari, soprattutto nel centro Unesco di Firenze, dove il regolamento comunale blocca qualsiasi nuova attivazione di affitti brevi. L’apertura della partita Iva comporta infatti una nuova Scia e il rilascio di un nuovo Cin: un passaggio che l’amministrazione non può autorizzare nella zona vincolata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi a Firenze, allarme sulla bozza della legge di Bilancio: “Norme inapplicabili nel centro Unesco” Leggi anche: Nella legge di bilancio sale al 26% la cedolare secca per gli affitti brevi Leggi anche: In Regione è scontro sulla legge che permette di limitare gli affitti brevi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Affitti brevi Firenze e sfruttamento, allarme Cgil-Filcams su La Nazione; Affitti brevi a Firenze, allarme sulla bozza della legge di Bilancio: “Norme inapplicabili nel centro Unesco”; Affitti turistici: la mobilitazione dei Quartieri; Turismo: la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la Toscana. Affitti brevi a Firenze, allarme sulla bozza della legge di Bilancio: “Norme inapplicabili nel centro Unesco” - MyGuestFriend critica obbligo di partita Iva e nuove aliquote fiscali previste dalla manovra 2026. lanazione.it

Affitti brevi, verso nuovi limiti anche fuori dal centro storico - Ad annunciarli è la sindaca Sara Funaro, all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il ricorso del ... firenzetoday.it

Stretta agli affitti brevi, la Corte Costituzionale dice sì: “La proprietà privata ha un limite sociale” - La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso del Governo italiano contro la legge della Regione Toscana che circa un anno fa ha regolamentato il mercato degli affitti brevi introducendo una serie di ... tpi.it

NanoTV. . #Napoli- Manfredi rilancia le periferie: affitti brevi anche fuori dal centro storico Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

La stretta del governo sugli affitti brevi crea solo incertezza. Parlano Spaziani Testa (Confedilizia) e Sarzana (Airbnb). Di @DavideMattone x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.