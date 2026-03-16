O ti arresto o ti ammazzo Cinturrino e le minacce a Zack | perché è accusato di omicidio premeditato

In un episodio avvenuto a Milano, un uomo ha rivolto minacce di morte e di arresto a Zack, affermando:

Milano, 16 marzo 2026 – “O ti arresto o ti ammazzo”. E ancora: "Dì a Zack che se lo becco io lo uccido". Concetto ribadito in un’altra circostanza: “Mi raccomando, ricorda a Zack che se lo prendo lo ammazzo". Sono queste le minacce che l'assistente capo Carmelo Cinturrino avrebbe rivolto, o in modo diretto o tramite due presunti consumatori, ad Abderrahim “Zack” Mansouri, il 28enne pusher che lo scorso 27 gennaio ha ucciso "esplodendo un colpo con la pistola di servizio Beretta" nell'ambito di una operazione di "contrasto al traffico di sostanze stupefacenti" nel bosco di Rogoredo. Carmelo Cinturrino durante un controllo di polizia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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