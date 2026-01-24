Inchieste urbanistica Milano Tribunale del Riesame dissequestra il palazzo di Brera | Costruttori in buona fede operato in piena legalità - L' ORDINANZA

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera in via Anfiteatro, confermando la piena legalità dell’intervento. L’ordinanza ha annullato il decreto di sequestro, ritenendo che non sussistano elementi sufficienti per ipotizzare reati in relazione ai lavori di costruzione. La decisione evidenzia la buona fede dei costruttori e il rispetto delle normative urbanistiche, segnando una svolta nel quadro delle questioni giudiziarie

Disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera in via Anfiteatro, il Riesame ha annullato "il decreto impugnato, non sussistendo il fumus dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi d'incolpazione".

