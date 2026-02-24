Milano Luxury Fashion Week illumina la città tra alta moda ospiti celebri e impegno sociale concreto

Milano Luxury Fashion Week ha preso vita all’Hotel Principe di Savoia, attirando grandi stilisti e personaggi noti. La manifestazione si concentra sull’alta moda e coinvolge anche musica dal vivo e iniziative contro la violenza sulle donne. La presenza di ospiti famosi e la promozione di un messaggio sociale sono stati i punti forti di questa edizione. La città si anima con eventi che uniscono stile e impegno, creando un’atmosfera vibrante e significativa.

L'ottava edizione della Milano Luxury Fashion Week accende l'Hotel Principe di Savoia con grandi stilisti, personaggi famosi, musica dal vivo e un messaggio potente contro la violenza sulle donne Milano si appresta a ospitare un evento esclusivo che combina l'energia della settimana sanremese con il prestigio raffinato dell'alta moda italiana. L'ottava edizione della Milano Luxury Fashion Week rafforza la propria importanza nel panorama fashion nazionale e richiama professionisti del settore, designer affermati, artisti, imprenditori e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. La manifestazione anima gli spazi eleganti dell'Hotel Principe di Savoia, simbolo storico di classe e tradizione nel cuore del capoluogo lombardo.