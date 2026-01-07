‘FantaSanremo’ | iscrizioni ufficialmente aperte Tante novità per gli allenatori e budget di ‘100 baudi’

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo 2026, il gioco fantasy dedicato al Festival di Sanremo. Questa edizione introduce diverse novità per gli allenatori e un budget di 100 baudi. Le competizioni, ormai consolidate, coinvolgono appassionati di musica e fantasy, offrendo un’occasione per vivere il festival in modo interattivo e coinvolgente. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, pronti a mettere alla prova le vostre capacità di gestione e strategia.

Il grande giorno per i ‘fanta allenatori’ d’Italia è arrivato. Come scrive l’Adnkronos, si sono aperte oggi ufficialmente le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il fantasy game che accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana. Gli appassionati possono iniziare a creare le proprie squadre aggiornando o scaricando l’applicazione dedicata, disponibile su App Store e Play Store, oppure accedendo direttamente dal sito fantasanremo.com. A disposizione di ogni giocatore “100 baudi”. Anche per questa edizione viene confermata la formula di gioco che ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo oltre 3. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - ‘FantaSanremo’: iscrizioni ufficialmente aperte. Tante novità per gli allenatori e budget di ‘100 baudi’ Leggi anche: FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte: da Vessicchio a Venom, tutti i bonus che devi conoscere Leggi anche: Aperte ufficialmente le iscrizioni per l'edizione 2026 della Coppa Giulietta & Romeo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte: da Vessicchio a Venom, tutti i bonus che devi conoscere - Scopri budget, bonus Vessicchio, quotazioni artisti, malus e tutte le novità del gioco del Festival. msn.com

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca - Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della canzone italiana: le quotazioni dei cantanti in gara, quanti ‘baudi’ costano ... libero.it

Fantasanremo, si parte: quando aprono le iscrizioni e quanti baudi costano i cantanti in gara. «L'edizione più difficile di sempre» - facebook.com facebook

Ecco tutte le FantaQuotazioni dei Big in gara a Sanremo 2026! Mettete a ferro e fuoco le calcolatrici, dal 7 gennaio si parte con le iscrizioni! #fantaquotazioni #baudi #fantasanremo #sanremo2026 x.com

