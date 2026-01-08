Claudio Lotito contestato in tribuna dopo il 2-2 tra Lazio-Fiorentina litiga con alcuni tifosi

Al termine della partita tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato oggetto di contestazioni in tribuna. Durante l'evento, si è verificato un alterco con alcuni tifosi presenti allo stadio. La partita, valida per la 19ª giornata di Serie A, ha suscitato reazioni tra i supporter e i protagonisti sul campo.

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato contestato al termine della partita tra i biancocelesti e la Fiorentina, terminata 2-2 nel turno infrasettimanale valido per la 19esima giornata di Serie A. In un video pubblicato sui social nei minuti successivi al fischio finale, si vede qualche spettatore delle Tribuna Monte Mario rivolgersi allo stesso Lotito, che stava uscendo scortato dalla Tribuna Autorità, con espressioni d'insulto intimandogli di "andare via" e lasciare la Lazio. Dall'inizio della stagione, parte della tifoseria laziale presente allo stadio contesta l'operato della società del presidente Lotito, alla guida dei biancocelesti da quasi 22 anni.

