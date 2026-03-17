Lavoro inclusione e circolarità | a Padova il nuovo laboratorio Quid sostenuto da Reale Foundation

A Padova è stato inaugurato un nuovo laboratorio chiamato Quid, sostenuto da Reale Foundation, che si concentra su lavoro, inclusione e circolarità. Il progetto mira a coinvolgere persone diverse nel settore tessile, offrendo loro opportunità di formazione e inserimento. Il laboratorio si propone di valorizzare ogni storia individuale attraverso attività pratiche e sostenibili, creando un luogo di confronto e crescita.

Ogni tessuto racconta una storia, e ogni persona merita di poterla riscrivere. Con questa idea, Quid, impresa sociale veronese attiva nella moda etica e nel Made in Italy sostenibile, insieme a Reale Foundation, fondazione corporate di Reale Group, inaugura oggi la nuova sede del laboratorio produttivo di Padova in Via Sacro Cuore 20A. Il laboratorio segna un passo concreto verso la costruzione del primo distretto tessile etico e sostenibile del Made in Italy, dove la rigenerazione d ei materiali incontra la valorizzazione delle persone. Il laboratorio, avviato a inizio 2025 negli spazi del Gruppo Polis, ospita oggi 10 persone inserite in percorsi di inclusione lavorativa, tra cui una coordinatrice, offrendo formazione e opportunità a chi è a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lavoro, inclusione e circolarità: a Padova il nuovo laboratorio Quid sostenuto da Reale Foundation Articoli correlati A Monreale apre il nuovo laboratorio di Guddo Eventi: “Puntiamo su eccellenza e lavoro”Il territorio di Monreale si conferma terreno fertile per l’innovazione gastronomica. Inps, online il nuovo Osservatorio semestrale Assegno d'Inclusione e Supporto Formazione LavoroL’INPS ha pubblicato oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il...