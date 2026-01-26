A Monreale apre il nuovo laboratorio di Guddo Eventi | Puntiamo su eccellenza e lavoro

A Monreale, nel quartiere di Pezzingoli, è stato inaugurato il nuovo laboratorio GudLab di Guddo Eventi Catering. Un ambiente dedicato alla sperimentazione e alla qualità, che mira a valorizzare l'eccellenza gastronomica locale. La struttura si inserisce nel territorio come esempio di innovazione e professionalità nel settore catering, rafforzando l’impegno dell’azienda nel offrire servizi di alto livello.

Il territorio di Monreale si conferma terreno fertile per l’innovazione gastronomica. È stato ufficialmente inaugurato a Pezzingoli il GudLab, il nuovo laboratorio d’avanguardia firmato Guddo Eventi Catering. Non si tratta di una semplice cucina, ma di un hub multifunzionale che unisce produzione artigianale, show cooking e servizi per conto terzi, con un focus particolare sulla produzione di latticini di nicchia. L’evento di apertura, il 25 gennaio, ha visto la partecipazione di nomi illustri del settore, come Jack Bruno e i rappresentanti dei Discepoli d’Escoffier, a testimonianza dell’alto profilo professionale del progetto. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

