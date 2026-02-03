Como-Atalanta al Sinigaglia | danni ai bagni dei disabili e biglietti falsi quattro denunce

Sabato allo stadio Sinigaglia si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Durante la partita, sono stati segnalati danni ai bagni dedicati ai disabili e la scoperta di biglietti falsi. Quattro persone sono state denunciate in relazione a questi fatti. Nonostante l’assenza del tifo ospite, la polizia di Como ha mantenuto un forte presidio per garantire la sicurezza.

Nonostante l'assenza del tifo ospite, che ha reso il clima sugli spalti più tranquillo, sabato allo stadio Sinigaglia è stato comunque predisposto un articolato servizio di ordine pubblico da parte della polizia di Stato di Como.Nel corso della partita Como-Atalanta, gli agenti hanno denunciato.

