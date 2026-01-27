Dopo Crans Montana per i comitati urgono controlli nei locali a Napoli | Qui sicurezza è un optional

La sicurezza nei locali pubblici di Napoli necessita di interventi immediati. I comitati locali, tra cui Felix, Chiaia Viva e Vivibile, e la Salvaguardia di Monte Echia, richiedono controlli più rigorosi per garantire ambienti più sicuri e rispettosi delle normative. La situazione richiede attenzione per tutelare cittadini e visitatori, ponendo fine a quanto segnalato come un “optional” in alcuni locali della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Sicurezza nei locali pubblici, una richiesta di interventi urgenti arriva dai comitati napoletani Felix, Chiaia Viva e Vivibile e per la Salvaguardia e la Valorizzazione di Monte Echia. Si rivolge al prefetto Michele di Bari, al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore Antonio De Iesu. “ Come cittadini e comitati attivi sul territorio – si legge nella lettera -, siamo stati profondamente colpiti dalla tragedia verificatasi in Svizzera nella notte di Capodanno, che ha spezzato 44 giovanissime vite. A seguito di quanto accaduto, ci interroghiamo con preoccupazione su quanto manchi affinché una simile tragedia possa verificarsi anche nella nostra città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata.

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia.

