Criticità nell' app di Iren segnalati conteggi delle svuotature errati
Il consigliere comunale Luca Zandonella della Lega ha presentato un’interrogazione riguardo a criticità riscontrate nell’app di Iren, in particolare per errori nel conteggio delle svuotature dei rifiuti indifferenziati. Questa problematica, collegata alla recente introduzione della nuova tariffazione puntuale, ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che segnalano discrepanze nei dati forniti dall’app.
Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato un’interrogazione per segnalare le anomalie riscontrate da diversi cittadini all'interno dell'app Iren, riguardo al conteggio delle svuotature del rifiuti indifferenziati legati alla nuova tariffazione puntuale entrata in vigore il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Musica senza confini: come cambia il concetto di ascolto e produzione nell’era delle app?
Leggi anche: Amore digitale: come cambia il significato del tradimento nell’era dei social media e delle dating app
Torino, gestione dei rifiuti più semplice con la app Iren Ambiente - Nel corso della seduta congiunta delle Commissioni Servizi pubblici locali e Sesta del Comune di Torino, è stata ... ecodallecitta.it
La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti: “Criticità nell’utilizzo delle risorse Pnrr in Calabria” https://www.giornaledicalabria.it/la-sezione-regionale-di-controllo-della-corte-dei-conti-criticita-nellutilizzo-delle-risorse-pnrr-in-calabria/ - facebook.com facebook
Pnrr in Calabria, la Corte dei Conti segnala criticità nell’utilizzo delle risorse - x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.