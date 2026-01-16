Criticità nell' app di Iren segnalati conteggi delle svuotature errati

Il consigliere comunale Luca Zandonella della Lega ha presentato un’interrogazione riguardo a criticità riscontrate nell’app di Iren, in particolare per errori nel conteggio delle svuotature dei rifiuti indifferenziati. Questa problematica, collegata alla recente introduzione della nuova tariffazione puntuale, ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che segnalano discrepanze nei dati forniti dall’app.

Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato un’interrogazione per segnalare le anomalie riscontrate da diversi cittadini all'interno dell'app Iren, riguardo al conteggio delle svuotature del rifiuti indifferenziati legati alla nuova tariffazione puntuale entrata in vigore il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

