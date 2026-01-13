Le aziende israeliane che fanno affari con le rinnovabili in Italia
Le aziende israeliane coinvolte nel settore delle energie rinnovabili in Italia operano in un contesto complesso, con alcune imprese anche attive in territori palestinesi occupati. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra associazioni e attivisti, che chiedono una maggiore trasparenza e responsabilità. È importante analizzare con attenzione le attività di queste aziende e le implicazioni etiche e sociali delle loro operazioni, per garantire un approccio equilibrato e informato.
Associazioni e attivisti denunciano che alcune imprese hanno progetti anche nei territori palestinesi occupati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
